Ludovica Loffredo brilla nei campionati italiani, Cus Albinia protagonista anche nei nazionali Uisp

ALBINIA – Si concludono per le atlete del Cus Albinia i campionati nazionali Uisp a Bologna.

Per la categoria Jeunesse obbligatori Carlotta Quaglia conquista un ottimo quinto posto. Lucrezia Zago e Asia Tafani, categoria cadetti obbligatori, sono rispettivamente 30esima e 23esima, Lucrezia per il libero nella categoria Junior Uisp con una buona gara riesce ad attestarsi a metà classifica è 22° su 44 atlete in gara

Ludovica Loffredo per il libero conquista il pass per gli italiani di federazione a Maser con il programma short e Long riesce a conquistare un ottimo dodicesimo posto su 45 atlete in gara.

Appuntamento per i prossimi campionati a Pescara.