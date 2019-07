L’Invictasauro svela il progetto: ecco tutti i tecnici

GROSSETO – L’Invictasauro ha presentato il proprio staff tecnico, per la stagione sportiva 2019/2020. Il presidente Paolo Brogelli, con i suoi collaboratori e i due responsabili tecnici, Paolo Franceschelli per l’agonismo e Maurizio Bruni per la scuola calcio elite, ha comunicato i nominativi dei tecnici, istruttori ed educatori.

Seconda categoria mister Maggio; Juniores Provinciali Riccini e Bartolomeo; Allievi provinciali mister Papini e Niccolini; Giovanissimi 2005 Regionali, mister Rosini e Siveri. Giovanissimi interprovinciali anno 2006, Bugiani e Battisti.

Nella Scuola Calcio elite, sono previste per ogni categoria, diverse formazioni al fine di poter consentire a tutti i ragazzi iscritti di poter giocare ma anche dì crescere e ben figurare. In particolare con gli Esordienti 2007 ci saranno Tirocchi e Betti coadiuvati da Carpenetti, come insegnante di tecnica. Negli Esordienti 2008, i mister saranno Mandragora, Turetta, Sabbatini, Cianti e Carpenetti. I pulcini 2009, saranno seguiti da Mantiglioni, Toti, Leone e Brizi mentre i pulcini 2010 avranno alla loro guida Niccolini, Terribile, Fiorelli e Tocchi. I primi calci 2011, saranno seguiti da Ascone, Bendel, Mangiavacchi e Tuoni. I 2012 avranno Acciai Aldo, Acciai Daniele e Billo’ Alessia. I 2013 avranno Filpi, Corridori e Feri Lucia, mentre i 2014 e 2015 saranno seguiti da Galli David e Timpanaro. Naturalmente a questo importante staff tecnico , saranno integrati i 6 laureati in scienze motorie che cureranno le capacità motorie e sono:: Bellacchi, Lupi, Biancalana, Fiaschi, Maggiotto e Sansoni. Inoltre, la società curerà con il massimo impegno i portieri e mette a disposizione i seguenti allenatori: Corti, Caporossi Pastorello e Rotunno.

Per il progetto Pianese, saranno allestite le seguenti formazioni, allenate da: Berretti mister Berni; Allievi nazionali mister Russo; Giovanissimi nazionali Lupo; Giovanissimi professionisti Regionali anno 2006 Franceschelli e Bugelli; Esordienti 2007 professionisti Regionali Biagiotti e Ferente.