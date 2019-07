La Panetteria Maremmana non si ferma: anche il Braciere si arrende

GROSSETO – La Panetteria Maremma si conferma una big e tiene prima testa a Il Braciere, e poi vince 3-2. Grande prova di forza dei fornai che stendono Vattiata e soci con le reti di Carducci, Siveri e Cinelli. A nulla è servita la reazione de Il Braciere, in gol con Avino e Di Tonno. Vittoria di forza anche per il Ristorante Pizzeria La Macrilela che ha superato 5-4 il Finanzia e Friends grazie ad una prestazione super di Andrea Mauro, autore di una tripletta. Tre gol, a cui sono seguiti i centri di Cantagallo e Spinelli.

Al Finanzia e Friends non è bastata la tripletta di Acerra. Successo importante per i Veterani Sportivi che hanno battuto al fotofinish La Stecca 4-3 grazie alla tripletta dell’inossidabile Spampani ed al gol di Niccolai. Per gli avversari, a nulla sono servite le tre reti di Sacchini. Cede ancora invece il Bar Porta Vecchia – anche se avrebbe meritato più fortuna – contro il Panificio Arzilli: 6-5 il finale con Luci protagonista, ed autore di una tripletta. La classifica: Panetteria Maremma 12, Veterani Sportivi 10, La Macrilela 9, Il braciere 5, Finanzia e Friends 4, Bar Porta Vecchia 3, Panificio Arzilli, La Stecca 0.

Panificio Arzilli-Bar Porta Vecchia 6-5

PANIFICIO ARZILLI: Ottaviani, Lozzi, Pastorelli, Luci, Hoxha, Lato, Patrizzi, Stivaletti, Bonomo.

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Salvafondi, Zerbini S., Zerbini R., Bagnoli, Argiolas, Silvestre, Ferro, Chessa.

Marcatori: 3 Luci, Lozzi, Hoxha, Ricci; Zerbini S., Bagnoli, Argiolas, Zerbini R., Chessa.

La Stecca-Veterani Sportivi 3-4

LA STECCA: Ottaviani G., Cuneo, Fantozzi, Magnani, Cantalino R., Cantalino P., Sacchini.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Niccolai, Spampani, Nucci, Tinturini, Nardi, Bugelli.

Marcatori: 3 Sacchini; 3 Spampani, Niccolai.

Il Braciere-Panetteria Maremma 2-3

IL BRACIERE: Trilli, Paterna, Letteri, Di Tonno, Cannatella, Vattiata, Avino, Nosso.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cianti, Cinelli, Caridi, Allegro, Siveri, Carducci, Chelli, Gigli.

Marcatori: Avino, Di Tonno; Carducci, Siveri, Cinelli.

Finanzia e Friends-La Macrilela 4-5

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Orusei, Rossi, Rosi, Ottobrino F., Acerra, Ferrante, Calabrese, Bifini, Mazzella.

LA MACRILELA: Canu, Casolaro, Lopez, Mauro, Tammaro, Rotondo, Cantagallo, Cozzolino, Basilicata, Spinello.

Marcatori: 3 Acerra, Calabrese; 3 Mauro, Cantagallo, Spinello.