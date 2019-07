Il Ct Grosseto doma Pontedera è trionfo: è promozione in serie D1

GROSSETO – Grande soddisfazione per la rappresentativa maschile del Ct Grosseto che ha raggiunto la promozione in serie D1.

L’ottimo risultato è arrivato grazie alla vittoria ottenuta domenica in trasferta contro il Ct Pontedera per 3 a 0.

La formazione del CT Grosseto schierava come numero uno Alessandro Parigi che ha portato il primo punto dopo un avvincente match di tre ore vinto in tre set 57 76 64. Il secondo punto per la squadra grossetana è stato conquistato agilmente da Federico Giammarioni con il punteggio di 60 64 e infine il terzo punto lo ha collezionato Nicola Medei che vinceva 63 63 rendendo inutile il disputarsi del quarto singolo che avrebbe dovuto giocare Matteo Pastorelli.

La squadra capitanata dai maestri Fabio Parigi e Stefano Rea ha così raggiunto l’obiettivo della promozione in D1. Il progetto del CT Grosseto vuole tornare in serie C la propria squadra, quindi anche per l’anno prossimo gli atleti garantiranno il massimo impegno per disputare la stagione da protagonisti.