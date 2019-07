Il Consiglio comunale è convocato per venerdì 5 luglio alle 8.30

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per venerdì 5 luglio alle 8.30. La seduta, a causa dei lavori ancora in corso nella Sala consiliare comunale, si terrà nella Sala consiliare della Provincia in piazza Dante.

Questo l’ordine del giorno:

– Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

– Variante al RU per la ripianificazione dell’area di cui alla Scheda normativa TR_02H – Via degli Etruschi – adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014

– Variante al Piano Attuativo area TR_05A – Via Alberto Sordi – Adozione ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 e smi

– Variante semplificata al Regolamento urbanistico relativa alle schede normative TR_07A Casalone e TRprg_03A via Aurelia Nord – adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014

– Variante al RU per l’individuazione di un’area di trasformazione a destinazione commerciale produttiva denominata TRpr_04A sulla via Scansanese – Adozione ai sensi degli artt. 30-32 della LRT 65/2014

– Variante al RU per l’individuazione di un’area di trasformazione a destinazione residenziale TR_16A via A. Sordi, Casalone – Adozione ai sensi degli artt. 30-32 della LRT 65/2014.