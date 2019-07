Con la Castagna d’oro il Corri nella Maremma riparte a Monterotondo Marittimo

MONTEROTONDO MARITTIMO – Riparte il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Domenica 7 luglio nono appuntamento dell’anno con il trofeo Castagna d’oro: start alle 10.

Nato nel 1999, organizzato dall’Us Monterotondo in collaborazione con la lega atletica Uisp, si è corso consecutivamente fino al 2010 per poi tornare nel 2015. In questa gara grande protagonista è stato Marco Rotelli, suo il record di vittorie (4) assieme a Joachim Nshimirimana. Rotelli è anche il vincitore della prima edizione, quella del 1999, e dell’ultima, nel 2018. Tra le donne tre successi per Antonella Sassi, nello scorso anno si è imposta Marcella Municchi. Tra i team cinque successi per l’Atletica Costa d’Argento.

Ritrovo dalle 8,30, agli impianti sportivi di Pian di Giunta. Il percorso si snoda su 10 chilometri.