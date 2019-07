Colpo grosso per il Follonica Gavorrano: bomber Brega torna a casa

FOLLONICA – Il Follonica Gavorrano comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Cristian Brega, classe 1987, attaccante.

La società è “particolarmente felice di aver riportato a casa il principe dei bomber di tutta la serie D della passata stagione, dove ha messo a segno la bellezza di 26 reti, comprese le due segnature contro il Gavorrano a Ponsacco”. Un colpo di mercato atteso dalla tifoseria.

“Un grande in bocca al lupo a Cristian, con la speranza di ripetere i successi degli anni passati, quando guidò la truppa rossoblù alla conquista dello storico traguardo della promozione in serie C unica al termine della stagione 2016-2017″.