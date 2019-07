Cinema, musica, teatro, incontri, degustazioni: estate ricca di eventi a Scarlino. Ecco il programma

SCARLINO – Il Comune di Scarlino presenta il calendario degli eventi estivi: tanti appuntamenti da luglio a fine agosto nel centro storico e nelle frazioni. L’assessore al turismo ed eventi, Silvia Travison, presenta il cartellone degli eventi 2019 “Scarlino Estate”, un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno da mercoledì 3 luglio, data del primo evento, il centro storico e le frazioni del Comune.

«Quando ci siamo insediati – spiega l’assessore Travison – il calendario estivo era praticamente già pronto, quindi il nostro intervento è stato limitato. Abbiamo cercato di animare non solo la Rocca, ma anche il centro storico di Scarlino, puntando sul coinvolgimento dei residenti per riportare in auge anche la tradizionale festa delle Carriere del 19 che purtroppo negli anni ha perso l’importanza che aveva in passato e che stiamo cercando di riorganizzare. La nostra volontà è quella di collaborare costantemente con la popolazione e abbiamo iniziato a farlo anche se abbiamo avuto poco tempo a disposizione. Siamo comunque riusciti ad arricchire il calendario con alcuni eventi».

Ecco il programma.

LUGLIO

Mercoledì 3 luglio in piazza Gramsci a Scarlino Scalo, alle 21.30: rassegna cinematografica “Cinema in cuffia” con “Minions”

Giovedì 4 luglio alla Rocca Pisana, Scarlino, alle ore 21.30: rassegna corale con il coro “Vincenzo Galilei” della Scuola Normale Superiore di Pisa diretto da Gabriele Michele e il coro “Voce Libera” di Follonica diretto da Lorenza Baudo.

Venerdì 5 luglio in piazza Rosselli a Scarlino Scalo, alle ore 21: il ciclo di conferenze “Le notti dell’archeologia” con “Leggere il passato attraverso l’Archeologia e le Scienze Applicate. Il racconto archeologico di un Medioevo inaspettato: il sito di Vetricella e una nuova prospettiva storica”, con il Lorenzo Marasco (Progetto ERC nEU-Med – Università di Siena)

Sabato 6 luglio al porto La Marina di Scarlino, alle 17.30: incontro “Creature fantastiche marine” con l’illustratrice Celina Elmi e il laboratorio di disegno creativo per bambini

Alle 21.30 sempre al porto La Marina di Scarlino inaugurazione delle mostre d’arte con l’esposizione di Aura Maris (pittura, scultura, fotografia, installazioni) alla Kuma Gallery, Federico Giannini (pittura) alla sala Info Point e Carlo Borlenghi (fotografia di vela) nella galleria commerciale

Mercoledì 10 luglio in piazza della Stella a Scarlino, alle 21.30: rassegna cinematografica “Cinema in cuffia” con “Il viaggio di Arlo”

Venerdì 12 luglio al Puntone, dalle 10 al museo archeologico del “Portus Scabris”: rassegna “Le notti dell’archeologia” con “Leggere il passato attraverso l’archeologia e le scienze applicate. Tra boschi e paludi nella Val di Pecora. La vita del paesaggio e dell’uomo medievale attraverso il dato archeologico”, con Mauro Buonincontri e Serena Viva (Progetto ERC nEU-Med – Università di Siena)

Sabato 13 in piazza Garibaldi a Scarlino, alle 21.30: concerto de “I divi tardivi”, cover band di Lucio Battisti

Alle 21.30 al Puntone: spettacolo equestre dei “Butteri Alta Maremma”, evento a pagamento

Alle 21.30 a La Marina di Scarlino: performance a cura della Osteoporosys Dance Theatre “Prima che sia notte”

Domenica 14 luglio alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: concerto de “La settima onda”, cover bandi dei Nomadi

Mercoledì 17 luglio in piazza Gramsci a Scarlino Scalo, alle 21.30: “Dilettando 2019″, spettacolo condotto da Carlo Sestini

Giovedì 18 luglio alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: rassegna di teatro amatoriale “Teatro al castello”, con “Non è vero ma ci credo” di Peppino de Filippo, interpretato dalla compagnia di Ribolla “La Prova Generale”

Venerdì 19 luglio in piazza Garibaldi a Scarlino, dalle 18: rassegna “Le notti dell’archeologia” con “Leggere il passato attraverso l’archeologia e le scienze applicate. Alle origini della vocazione agroalimentare del territorio scarlinese. Archeozoologia e Archeobotanica raccontano la storia di un paesaggio rurale”, con Mauro Buonincontri e Veronica Aniceti (Progetto ERC nEU-Med – Università di Siena)

Venerdì 19 luglio nel centro storico di Scarlino, dalle 18: evento “Scarvino”, una serata nel borgo con degustazione di cibo, vino e musica

Sabato 20 luglio a La Marina di Scarlino, alle ore 18: presentazione del libro “I fiori del caffè profumano di gelsomino” con l’autrice Claudia Centi

Domenica 21 alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: rassegna corale con il “Coro dei Concordi” di Roccastrada diretto da Alessio Pagliai e il coro “Leopoldo Gospel Choir” di Follonica diretto da Rossano Gasperini

Lunedì 22 luglio alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30 : “Castello d’autore” con il concerto di “Steelwind”

Mercoledì 24 luglio a La Marina di Scarlino, alle 21.30: “Cinema in cuffia” con “Oceania”

Nel centro storico di Scarlino dalle 21.30: animazione con gli artisti di strada “Bricco e Bracco” e mercatini per le vie del borgo

Giovedì 25 luglio alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: rassegna di teatro amatoriale “Teatro al castello” con “C’era una volta… il Cabaret!” interpretato dalla compagnia di Grosseto “I Teatranti” di Fabio Cicaloni

A La Marina di Scarlino alle 21.30: “Bollicine e fuochi di artificio alla Marina”, con degustazioni di vino, musica dal vivo, dj set e spettacolo pirotecnico

Venerdì 26 luglio in piazza San Martino a Scarlino, dalle 18: rassegna “Le notti dell’archeologia” con “Leggere il passato attraverso l’archeologia e le scienze Applicate. Re e regine nell’Alta Maremma: una complessa storia attraverso lo sguardo dell’archeologia”, con la professoressa Giovanna Bianchi (Progetto ERC nEU-Med – Università di Siena)

Sabato 27 luglio in piazza Gramsci a Scarlino Scalo, alle 21.30: spettacolo musicale ideato e diretto da Silvia Dolfi con l’associazione musicale “Castiglione della Pescaia” con “note, aMORE E… fantasia”

Al Puntone alle 21.30: spettacolo equestre dei “Butteri Alta Maremma”, evento a pagamento

Domenica 28 luglio alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: rassegna “Castello d’autore” con il concerto di “Radicanto”, “Enrico Fink”, “Raiz” e “I canti de Scola”

Mercoledì 31 luglio in piazza Dani al Puntone, dalle 19: musica e cibo di strada per la rassegna “Puntone mare e gusto”

AGOSTO

Giovedì 1 agosto alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: rassegna teatrale amatoriale “Castello d’autore” con “Ulisse da Omero” interpretato dalla compagnia di Grosseto “Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio”

Venerdì 2 agosto alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30 :rassegna “Castello d’autore” con l’ensemble d’archi dell’Ort dell’Orchestra regionale toscana in “Il Barocco in Italia e non solo”. Chiara Morandi, violino solista e concertatore, musiche di Veracini, Albinoni, Torelli, Vivaldi, Geminiani/Corelli, J.S.Bach

Sabato 3 agosto a La Marina di Scalino, dalle ore 19: festa in bianco “White party” con dj set, musica e allestimenti a tema

In piazza Gramsci a Scarlino Scalo, alle 21.30: spettacolo di danza “Born to dance” a cura dell’Asd Odissea 2001

Domenica 4 agosto al Centro sociale Auser al Puntone alle 21.30 danze del Gruppo di balli popolari della Val di Cecina “La Quadriglia”

Nel centro storico di Scarlino, alle 21.30: “Bandita” con la marchin band “Badabimbumbam” che si esibirà per le vie di Scarlino

Martedì 6 agosto alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: concerto del XXIX Festival internazionale di musica da camera “Music & Wine around 2019″ con il duo composto da Davide Alogna, violino e Claudio Piastra, chitarra

Mercoledì 7 agosto a La Marina di Scarlino, alle 21.30: rassegna cinematografica “Cinema in cuffia” con “Alla ricerca di Nemo”

In piazza Gramsci a Scarlino Scalo, alle 21.30: spettacolo di giocoleria con “Bricco e Bracco”

Giovedì 8 agosto a La Marina di Scarlino, alle 21: sfilata di moda con musica e show “Fashion night alla Marina”

Alla Rocca Pisana, Scarlino, alle 21.30: rassegna teatrale amatoriale “Teatro al castello” con

“Le Pillole di Ercole” di C. Hennequin e P. Bilhaud, interpretato dalla compagnia scarlinese “I Teatranti”

Venerdì 9 agosto alla Rocca Pisana, a Scarlino, alle 21.30: reading musicale “Portate l’arcobaleno” con la regia di Dario Canal a cura dell’associazione AltriMondi e AMLab

Sabato 10 agosto alla Rocca Pisana, a Scarlino, alle 21.30: concerto della rassegna “Grey Cat festival” “Nick the nighfly” con Nick the Nightfly voce, Claudio Colasazza piano, Amedeo Ariano batteria, Francesco Puglisi contrabbasso, Jerry Popolo sax; ingresso a pagamento

Sabato 10 al Puntone, alle 21.30: spettacolo equestre dei “Butteri Alta Maremma”, evento a pagamento

Da lunedì 12 a domenica 18 agosto dalle 21 alle 24: al museo archeologico “Portus Scabris”

mostra personale di pittura di Carla Moscatelli “Il paesaggio e la sua anima”

Martedì 13 agosto alla Rocca Pisana, a Scarlino, alle 21.30: concerto della rassegna “Grey Cat festival” con “Francesco Cafiso Quartet”, Francesco Cafiso sax, Mauro Schiavone piano, Dario Deidda basso, Marco Valeri batteria; ingresso a pagamento

Mercoledì 14 agosto a La Marina di Scarlino, alle 21.30: rassegna cinematografica “Cinema in cuffia” con “Alla ricerca di Dori”

Giovedì 15 agosto a La Marina di Scarlino, alle 21.30: spettacolo pirotecnico e musica con “Fuochi alla Marina”

Da venerdì 16 a lunedì 19 agosto, dalle 21 alle 24 in sala consiliare a Scarlino: mostra fotografica a cura di “Asd Rrg Ricerche esplorazioni geografiche”, con “Carlo Citerni, cento anni dopo”

Sabato 17 agosto in piazza della Stella a Scarlino, alle 21.30: concerto operistico della rassegna “Terre di Maremma” con “La magia della voce” con Ayako Nishiyuki, soprano (pianoforte) ed Ennio Cominetti, pianoforte

Domenica 18 agosto nel centro storico di Scarlino: “A cena in bianco”, cena per le vie del centro, partecipazione su prenotazione

Lunedì 19 agosto nel centro storico di Scarlino: “Il Diciannove” manifestazione di rievocazione storica

Mercoledì 21 agosto al Centro sociale Auser al Puntone, alle 21.30: rassegna cinematografica “Cinema in cuffia” con “Robin Hood”

Sabato 24 agosto a La Marina di Scarlino, alle 17.30: incontro con l’illustratrice Celina Elmi e laboratorio di disegno creativo per bambini con “Avventura fra le onde. Storie di viaggi e viaggiatori per mare”

Sabato 24 agosto al Puntone, alle 21.30: spettacolo equestre dei “Butteri Alta Maremma”, evento a pagamento

Domenica 25 agosto a La Marina di Scarlino, alle 21.30: evento “Pink Night” con degustazione di vini e bollicine rosè e musica dal vivo

Mercoledì 28 agosto a La Marina di Scarlino, alle 21.30: rassegna cinematografica “Cinema in cuffia” con “La Sirenetta”

Tutti i venerdì visita guidata gratuita del centro storico di Scarlino alle 18 con partenza dal Centro di documentazione del territorio “Riccardo Francovich”

Gli spettacoli sono gratuiti dove non diversamente indicato.