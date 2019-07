Bulgarini: «Sul parcheggio il 90% di Saturnia è con noi. Dionisi si dimetta»

MANCIANO – “Dionisi spara sentenze a caso e non si rende conto che facendo così volta le spalle al sindaco e alla Giunta”. Queste le parole di Roberto Bulgarini, capogruppo di maggioranza in replica all’attacco del consigliere Fiorenzo Dionsi alla giunta Morini sulla realizzazione del parcheggio per servire le cascate del Gorello.

“Il consigliere Dionisi – spiega ancora Bulgarini – fino a quando era assessore al Bilancio sosteneva la realizzazione del parcheggio, poi da un giorno a un altro ha deciso di girare le spalle al Consiglio e soprattutto al suo elettorato e ha stabilito di non presentarsi più alle riunioni gruppo, allontanandosi volutamente dalle linee programmatiche per le quali era stato eletto. Secondo noi – continua Bulgarini – un consigliere che tradisce il mandato, quindi i cittadini e soprattutto i saturnini, dovrebbe dimettersi dal Consiglio comunale”.

“Anche la Minoranza, in questa occasione, ha avuto un comportamento scorretto, scomposto e di non rispetto delle istituzioni. Sulla realizzazione del parcheggio, tutta Saturnia è con noi, abbiamo il 90 percento della popolazione che appoggia il nostro progetto del parcheggio e Dionisi sta solo creando confusione. L’amministrazione Morini – conclude Bulgarini – sta investendo sul territorio di Saturnia in maniera massiccia e determinante, tanto da destinare il 30 percento della tassa di soggiorno alla frazione. Per il bene di Saturnia, noi non ci fermeremo”.