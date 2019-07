Assunzioni, arriva il concorso per l’Asl. Ecco i corsi per affrontare la selezione

GROSSETO – La Cisl Funzione Pubblica organizza un corso formativo di 20 ore, svolto da docenti di un’agenzia formativa specializzata in concorsi pubblici, per agevolare i partecipanti al concorso indetto da Estar Toscana per la ricerca di 9 collaboratori e 9 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. Per presentare domanda ci sarà tempo fino all’11 luglio.

“Abbiamo coinvolto docenti specializzati di un’agenzia formativa che si occupa di concorsi pubblici – spiega Luciano Biscottini, segretario della Cisl Funzione pubblica di Grosseto –, con un programma completo sulle materie previste dai bandi di concorso perché questo è un appuntamento al quale è bene presentarsi ben preparati. Il corso che faremo vuole essere un’importante occasione riservata sia a laureati sia a diplomati, anche perché le graduatorie di durata triennale saranno poi utilizzate da tutte le aziende sanitarie della Toscana”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica connettendosi al sito www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi-concorsi e selezioni in atto-concorsi pubblici-concorsi comparto.

Gli eventi si terranno presso la sede Cisl di via Senegal in date ancora da stabilire, comunque entro il mese di luglio, al raggiungimento di un numero di iscrizioni pari o superiore a 30 partecipanti. Per informazioni o prenotazioni telefonare (o mandare un messaggio Whatsapp) al numero 392.3071892.