Alla soccer cage inizia la stagione del calcio 3 contro 3

FOLLONICA – Scatta sabato la stagione della Soccer Cage Follonica. Nell’impianto di viale Italia a Pratoranieri, dotato anche di illuminazione, dal prossimo fine settimane sono previsti torneo di calcio 3 contro 3 all’interno di una gabbia che garantisce il massimo divertimento per gli appassionati, siano essi tesserati con le società maremmane che turisti. Si parte con una due giorni, sabato 6 e domenica 7, riservata ai più giovani. Al mattino si sfideranno gli junior (2006-2013), nel pomeriggio gli over 16.

Il programma di luglio della Soccer Cage Follonica prevede anche per sabato 13 il torneo Ens, per domenica 14 il torneo Acquavillage per le categorie over 16, under 16, 2006-20013. Sabato 21 andrà in scena il torneo Stabilimenti balneari per junior e senior, mentre per domenica 22 (inizio alle 16) è previsto un torneo over 40.

Sabato 27 ci sarà il torneo Liste Pr, il giorno successivo il torneo dei mestieri. Per informazioni e prenotazioni tel. 366/3008782 (Alessio) e 366/1872117 (Mattia).