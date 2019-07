Rubano in un’azienda agricola ma scattano le fototrappole per la caccia

GROSSETO – Sono state le fototrappole per la caccia ad avvertire che in azienda qualcuno stava rubando. Ieri sera il proprietario si è accorto del furto in corso nella proprietà, sulla strada dello Sbirro, tra Roselle e il Bottegone, proprio così. L’uomo, grazie alle fototrappole, aveva visto entrare in azienda un furgone cassonato bianco. All’arrivo della Polizia i ladri si sono dati alla fuga cercando anche di speronare l’auto della Polizia.

Inseguiti dagli agenti i malviventi hanno abbandonato il furgone e hanno continuato la fuga a piedi, riuscendo a scappare e dileguarsi in mezzo ai campi. A bordo del furgone, i poliziotti hanno trovato l’intera refurtiva, circa 25 quintali di sughero, in parte perso sulla strada durante la fuga precipitosa. Oltre alla refurtiva, sul furgone sono stati trovati arnesi da scasso: cesoie, una chiave inglese ed un cacciavite. La Polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul furgone che p stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario.