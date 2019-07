Poste Italiane: uffici chiusi per ristrutturazione. Ecco dove e quando

GROSSETO – Poste Italiane comunica che, da martedì 2 a venerdì 5 luglio, l’ufficio postale di Capalbio Stazione in piazza Zucchi sarà interessato da lavori di ristrutturazione. L’Azienda, per limitare al minimo i disagi alla clientela, ha previsto il potenziamento dei servizi dell’ufficio postale di Borgo Carige, in piazza Repubblica, aperto con orario al pubblico dalle 8,20 alle 13,45.

Non solo, da martedì 2 luglio a venerdì 5 luglio, gli interventi di ristrutturazione riguarderanno anche l’ufficio postale di Magliano in Toscana in via Roma. Poste Italiane ha così previsto il potenziamento dei servizi dell’ufficio postale di Montiano piazza Cappellini, disponibile dalle 8.20 alle 13.45.

Sia l’ufficio postale di Capalbio che quello di Magliano in Toscana riapriranno al pubblico con i consueti orari da sabato 6 luglio.