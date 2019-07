Il poker sportivo in Italia: un calo nella spesa e qualche speranza per il futuro

Dopo aver archiviato il primo trimestre del 2019, con dati in calo per il settore del poker online, è tempo di parlare delle importanti iniziative effettuate dalle principali case da gioco specializzate nel poker, che operano nel nostro Paese. E’ innegabile come il poker online si sia costruito una nicchia entro cui operare, senza però riuscire a ottenere quel successo e quell’hype mediatico, che fino a qualche stagione fa sembrava quasi scontato. Per questo motivo il poker è una delle principali sale da gioco specializzate sia nel Texas Hold’Em che in altre varianti, propone l’accesso a tornei e a partite esclusive come il Sunday Sale Big e il Sunday Sale High Roller, dove a prezzo scontato e dimezzato, i giocatori possono competere tra loro realizzando vincite importanti per questi mini tornei della durata di un giorno. Del resto i dati parlano molto chiaramente, il poker da torneo, a differenza del poker cash, pur avendo un calo programmatico, sta ottenendo risultati migliori, visto che la decrescita per il poker cash ha raggiunto quota 8,3% in meno, rispetto al 2018, mentre il calo di pubblico per il poker da torneo si attesa invece sul 2,9%.

Il circuito del poker online in Italia

Numeri che tuttavia mostrano come il circuito del poker online sia in calo costante, rispetto agli altri giochi che costituiscono l’offerta potenziale dei casinò online, che invece chiude in attivo il bilancio trimestrale del 2019 e si conferma in salute anche rispetto alle previsioni sul primo semestre dell’anno in corso. Tra i motivi di questa disparità vi è certamente una differenza di fruibilità dei giochi: quasi 7 giocatori su 10 oggi accedono direttamente tramite smartphone e tablet, si tratta di utenti alla ricerca di momenti di svago e di relax, che non intendono trascorrere una giornata intera a giocare, cosa che invece è una prerogativa fondamentale della logica dei tornei che si disputano su circuiti come quello del poker 888 ad esempio dove l’attenzione maniacale degli utenti, seppur dilettanti, raggiunge livelli piuttosto simili ai gambler di categoria PRO. La differenza sta proprio in questa filosofia di gioco, visto che capita sovente di vedere un giocatore di poker dilettante accedere a tornei ufficiali, guadagnando la qualificazione e la possibilità di partecipare a un torneo esclusivo, proprio attraverso il gioco online.

Le differenze tra il poker online e gli altri giochi dei casinò digitali

La distanza tra il gioco del poker e quello delle altre attrattive di casinò online, consiste proprio in questa possibilità, trattandosi appunto di un gioco di abilità dove le competenze migliorano solo attraverso la pratica, lo studio costante e l’applicazione. Un circuito che torna quindi ad interessare solo esperti e veri appassionati, dopo che il boom mediatico e scemato e si è tornati a una normalizzazione che di fatto ha escluso la cerchia estesa di curiosi, giocatori per una volta e così via, un trend che spiegano gli esperti è piuttosto fisiologico soprattutto se si considera l’alto tasso tecnico richiesto per giocare bene a poker, un piccolo particolare che sfugge anche alla pubblicità è che questo è uno sport che richiede disciplina e impegno quotidiano oltre che capacità innate, un argine quindi contro chi si avvicina in maniera casuale ma che non è veramente tagliato per il poker. Nonostante la flessione sia ormai palese ed evidente e condizionerà certamente i dati definitivi del 2019, una nuova concezione del poker online è sicuramente possibile, visto che i dati pur non avendo il trend positivo delle stagioni passate, continuano a dirci di un interesse derivata dalla passione e dalla voglia di giocare e farsi conoscere dei molti utenti che periodicamente accedono e fanno la loro iscrizione sui tanti portali e sale da gioco specializzate nelle molte varianti del poker. Del resto, nonostante questo calo sia stato già tante volte auspicato, c’è da dire che solo durante il mese scorso di maggio il circuito del poker in Italia ha incassato circa 12,8 milioni di euro, tra il poker cash e i tornei organizzati durante il mese scorso. Un segnale che ci mostra come attraverso la programmazione e la creazione di eventi ad hoc, il poker online può tornare a produrre numeri importanti, in tempi piuttosto brevi.