Himode Bike Follonica torna al successo: Tognoni e De Stasio conquistano il titolo regionale

FOLLONICA – Ancora risultati ottimi per gli atleti della Himode Bike Follonica, che anche lo scorso fine settimana si sono aggiudicati un titolo regionale grazie al team-work della coppia Denis Tognoni e Marco De Stasio.

Alla “6h Val di Merse il Bacoco’s“, la quarta prova del campionato italiano Endurance Mtb Uisp, valevole anche come seconda e ultima prova del campionato toscano, a Monticiano, Siena, i due ciclisti Tognoni e De Stasio hanno combattuto per sei ore con altri due team “Nord e sud” e “Gli Incarogniti” di Livorno, ma grazie all’esperienza, i due follonichesi sono riusciti alla fine della sesta ora, a fare la differenza e ad arrivare al traguardo con due minuti di vantaggio sulla coppia seconda classificata. Oltre ad aver vinto la gara, visto il miglior punteggio in classifica, hanno vinto anche il campionato toscano Endurance Tour.