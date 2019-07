Follonica punta sul web: ecco il nuovo sito dedicato a turismo, prenotazioni ed eventi

FOLLONICA – La città del Golfo si è dotata di un nuovo strumento per la promozione turistica: follonicaonline.it, il portale turistico ufficiale del Comune di Follonica dedicato ai turisti, dove trovare tutte le informazioni sulla città, dagli alloggi, ristoranti, stabilimenti alle attività da fare, tra sport, cultura e natura.

Presentato oggi pomeriggio agli operatori turistici della città, il portale è già online e funzionante. Con pochi click il turista può scoprire tutte le informazioni che riguardano Follonica; spiagge, luoghi storici, parchi, musei, sport, divertimenti, itinerari e tutti gli eventi in programma nella città.

Tramite la funzione “booking” è inoltre è possibile prenotare direttamente una struttura ricettiva, un ristorante grazie al filo diretto tra utente e operatori.

Sono tante le sezioni, dal cicloturismo alle spiagge, dagli eventi alla cultura, così come una parte è dedicata all’organizzazione di matrimoni con tutte le informazioni utili per pianificare il grande evento. E non mancano nemmeno le informazioni sul meteo e le webcam, orari e indirizzi utili.

Il portale, “userfriendly” sia da computer sia dai dispositivi mobili, è ricco di materiale fotografico e video e sarà a breve collegato a follonicatoday.it , il sito complementare dedicato agli eventi.

«Se vogliamo che il turismo funzioni – ha commentato l’assessore al turismo Alessandro Ricciuti – dobbiamo vendere un prodotto di qualità, integrare i nostri servizi e fare sì che il turista trovi facilmente tutte le risposte alle sue esigenze». Rivolto agli operatori ha aggiunto «Chiedo a voi di fare un percorso insieme, di segnalarci i vostri feedback. Siete voi a conoscere i pregi e i difetti da correggere e sono convinto che insieme possiamo fare un lavoro virtuoso. Cercheremo di pubblicizzare il portale più possibile perché più viene visitato più è utile per l’utente e per voi».