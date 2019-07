E’ grossetano il campione italiano della Sirente Bike Marathon 2019

GROSSETO – Un’altra vittoria importante per il biker grossetano Mirco Balducci. L’atleta ha vinto la Sirente Bike Marathon 2019 per la categoria Master 3, che si è svolta ieri a Aielli (AQ). Un percorso marathon durissimo, 110 chilometri per 3.340 metri di dislivello in mountain bike, al quale hanno partecipato oltre 900 atleti.

Mirco Balducci, pluricampione italiano, del mondo e d’Europa, ha affrontato questa nuova sfida con la grinta e la tenacia che da sempre lo contraddistinguono, confermandosi come uno dei più forti biker presenti in Italia.

Mirco, che gareggia con il Gc Tondi sport Acqua&Sapone, ha chiuso con il tempo di ben 5 ore e 19 minuti, tenendo un ritmo costante e degno dei più grandi atleti.