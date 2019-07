Dopo la lite lo rincorre, blocca l’auto e lo accoltella quasi a morte. La vittima è grave in ospedale

GROSSETO – Dopo la lite, lo ha rincorso bloccando la sua auto e colpendolo più volte con un coltello al torace. I due protagonisti dell’aggressione sono stranieri, entrambi dominicani e in regola con il permesso di soggiorno. Il fatto è accaduto due sere fa. La vittima è arrivata al pronto soccorso di Grosseto in gravi condizioni ed è stato poi trasferito al policlinico delle Scotte di Siena.

Del caso se ne sono occupati da subito gli uomini della Volante della Polizia che in collaborazione con la Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare l’uomo ritenuto responsabile dell’accoltellamento.

Le indagini sono partite dal ricovero della vittima, l’uomo presentava diverse ferite da arma da taglio nella zona toracica. Le attività investigative consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di tentato omicidio nei confronti di un altro cittadino dominicano, anch’egli regolare sul territorio nazionale, il quale veniva poi sottoposto a fermo d’indiziato di delitto.

L’accoltellamento, si è verificato in strada, in via Aurelia Nord, dopo che l’aggressore aveva seguito e quindi bloccato l’autovettura della vittima, ed è scaturito a seguito di una precedente lite tra i due avvenuta, poco prima, all’esterno di un locale cittadino. Al termine degli atti di rito il fermato veniva associato presso la casa circondariale di Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.