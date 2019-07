Calciomercato: altri tre acquisti per il Grosseto

GROSSETO – La rosa del Grifone si sta piano piano definendo. Sono stati ufficializzati oggi altri tre elementi, quattro con la presentazione ufficiale di Moscati, già annunciato, che saranno presto a disposizione di mister Magrini. Si tratta di un difensore, due centrocampisti e un attaccante.

Alessandro Sersanti, classe 2002, arriva in prestito dalla Robur Siena ed è un centrocampista che può giocare anche come difensore. Mattia Ravanelli, classe 1999 e figlio dell’ex attaccante juventino, arriva invece dalla Triestina. Alto quasi due metri è un centrale difensivo che nello scorso campionato di serie D ha collezionato cinque presenze. Dal San Donato Tavernelle, squadra che ha appena ufficializzato l’ingaggio dell’ex biancorosso Jacopo Zagaglioni, arriva invece l’esterno offensivo di centrocampo Elia Galligani, che può giocare come esterno destro, esterno sinistro e all’occorrenza come seconda punta. Si tratta di un esterno rapido e tecnico, svincolato, che lo scorso anno ha collezionato 36 presenze segnando 9 reti e 8 assist in serie D.

Infine la società biancorossa ha ufficializzato anche l’arrivo dell’attaccante Filippo Moscati, già annunciato una settimana fa. Quattro arrivi che daranno sicuramente una grande mano allo scacchiere biancorosso per una stagione difficile ma anche molto avvincente.