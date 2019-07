Era al mare in colonia il bambino di tre anni trovato in spiaggia mentre vagava da solo

MARINA DI GROSSETO – Aggiornamento ore 16.29: È stato identificato il bambino di tre anni che era stato trovato questa mattina mentre vagava sulla spiaggia libera tra il Kursal e il Cielo Verde. Il bambino, figlio di una famiglia marocchina, era stato affidato dai genitori ad una colonia perché facesse il mare. Il bambino si è allontanato dalla colonia ma nessuno si è accorto della sua scomparsa. Sono stati i carabinieri a capire da dove venisse il piccolo. Una volta giunti al gruppo, alla conta, è risultato assente uno dei piccoli. Adesso la cooperativa rischia una denuncia, da parte delle forze dell’ordine, per ridotta vigilanza.

News ore 15.13: È stato ritrovato sulla spiaggia, mentre vagava da solo. Un bambino di tre anni è stato ritrovato questa mattina, poco dopo le 12, nella spiaggia libera tra il bagno Kursal e il Cielo Verde, a Marina di Grosseto. Il bimbo è stato accompagnato alla torretta 25, e il bagnino ha dato l’allarme, allertando Capitaneria di porto, Polizia municipale e Carabinieri.

Le prime ricerche sono state fatte al Camping Cielo verde, sperando che il bambino si fosse allontanato e i genitori non se ne fossero accorti, ma non hanno dato buon esito. La cosa più inquietante è che nessuno sembra stia cercando il piccolo nonostante sia stato ritrovato da quasi tre ore. Difficile anche capire se il piccolo sia italiano o straniero perché non parla bene. Le ricerche sono ancora in corso.

