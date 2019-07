Asili nido comunali: ecco le graduatorie definitive

GROSSETO – Sono state pubblicate le graduatorie definitive per l’ammissione agli asili nido comunali. Si tratta dei nidi Il sole in via Pirandello, Il canguro in via Lago di Varano, La mimosa in via Merloni, L’aquilone in via Mozambico, Il cappellaio matto in via Fiesole, L’arcobaleno in via Ungheria e Il delfino a Marina di Grosseto.

Le graduatorie si possono consultare on line sul sito del Comune a questo link. I genitori dei bambini ammessi saranno contattati per l’accettazione o l’eventuale rinuncia. In entrambi i casi si dovrà compilare un modulo, disponibile on line e negli uffici dei Servizi educativi in via Saffì, da riconsegnare entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione degli uffici.