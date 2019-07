Al via “Le sere al Porto” con musica, danza e animazione. Il programma del prossimo weekend

MARINA DI GROSSETO – Si è inaugurata la stagione de “Le sere al Porto 2019″ con uno spettacolo che ha riunito i numerosi fili conduttori di questa sesta edizione: dalla danza alla musica, dall’animazione all’attenzione per l’ambiente. La serata, condotta da Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo, si è inaugurata con i saluti dello staff eventi del Porto della Maremma e dell’emministrazione comunale di Grosseto, in rappresentanza della quale è intervenuto l’assessore alla viabilità e sicurezza, Fausto Turbanti.

Performances artistiche di ogni genere hanno animato la terrazza del Porto nel corso della serata. Dalle esibizioni delle scuole di ballo Odissea 2001, Footloose, Buena Vista, Bulli e Pupe, alla giocoleria con il fuoco dell’artista Alberto Tenti, conosciuto come Manipura. Non è mancato l’intrattenimento musicale, con il dj set Franz Navas che ha accompagnato la serata fino a notte fonda insieme a Giulio Pineschi, ex chitarrista di Povia.

Cuoricina e cuoco pasticcio, con il loro allestimento sulla terrazza, hanno intrattenuto i più piccoli, con i truccabimbi di Cuoricina, affermata face painter, e i palloncini di cuoco pasticcio, balloon artist. Esposte lungo la terrazza, con lo sfondo delle barche e del mare, le Fiat 500 storiche del Fiat Club Italia Grosseto.

Le sere al Porto 2019 daranno appuntamento al prossimo fine settimana, con tre appuntamenti dedicati alla danza, alla famiglia e alla musica dal vivo. Venerdì 5 luglio con #dance e lo spettacolo della scuola di danza Buena vista. Seguirà sabato 6 lo spazio dedicato a #family con l’illusionismo del Mago André, le letture magiche, i giochi giganti in legno e Dj set a seguire. Domenica 7 sarà il turno della #livemusic con Bube e i mazzacani della soffitta nel concerto spettacolo “Dietro le sbarre”. Tutte le serate sono a ingresso gratuito.