A Grosseto arriva la nuova spazzatrice elettrica di ultima generazione: la usa anche il sindaco

GROSSETO – Nuovo servizio di pulizia nel comune di Grosseto. Sono iniziati, nel centro storico della città e nelle vie limitrofe alle mura medicee, gli interventi di pulizia dei marciapiedi, arredi urbani e cestini con una spazzatrice elettrica di ultima generazione. L’amministrazione comunale e Sei Toscana hanno attivato questo nuovo servizio che prevede appunto l’utilizzo di una macchina elettrica capace di pulire marciapiedi, aree pedonali e cestini senza alcuna emissione di CO2 nell’aria.

La macchina oltre al normale ciclo di aspirazione svolge, in contemporanea, anche un ciclo di lavaggio ed igienizzazione della superficie stradale, evitando quindi il sollevamento di polveri durante il ciclo di lavorazione. La mini-spazzatrice permetterà anche di sanificare i cestini grazie ad un getto di acqua nebulizzata a pressione; sarà utilizzata nei marciapiedi e aree pedonali del centro storico e in quelli delle vie limitrofe di maggior passaggio (via Oberdan, via Oriana Fallaci, piazza della vasca, via Roma, viale Matteotti). Il servizio si svolgerà sette giorni su sette.

Contemporaneamente, su Marina di Grosseto il servizio di spazzamento manuale previsto tutti i pomeriggi sulla passeggiata a mare e sulla attigua via XXIV maggio verrà svolto mediante l’ausilio dell’aspiratore semovente “Glutton” che già da tempo è stato impiegato nel centro storico del capoluogo con ottimi risultati conseguiti in termini di efficienza e qualità del lavoro eseguito.

“È un servizio che tende a migliorare la qualità del decoro e della pulizia delle vie centrali di passaggio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Simona Petrucci – e va incontro ai commercianti riducendo l’impatto della polvere e delle emissioni nell’aria, dando attenzione sia al centro storico che alle frazioni balneari”.

Per tutte le informazioni sui servizi attivi nel comune di Grosseto: numero verde Sei Toscana 800127484, sito internet www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana, disponibile su Apple Store e Google Play.