Boscarini vince il derby con Lubrano nella Orbetello Night Run

ORBETELLO – Jacopo Boscarini, Atletica Costa d’Argento, vince la Orbetello Night Run dopo un bellissimo testa a testa con il compagno di squadra Gabriele Lubrano, giunto ad appena tre secondi. Il cappotto dello squadrone argentarino è completato dal terzo posto del presidente Cristian Fois, che giunge a due minuti dai duellanti e completa il podio.

Ottimo successo per la Corsa del Cuore, che in una torrida serata ha visto al via (nella foto di Roberto Malarby) 103 atleti. Nei dieci Marco Peretti, Runners Canino, Giuseppe Sguazzino, Atletica Montefiascone, Luigi Cheli, Team Marathon Bike, Flavio Mataloni, Francesco Rapisarda, Podistica Lino Spagnoli, Daniele Galatolo, Atletica Costa d’Argento, Claudio Bruni, Cbs Roma.

Fra le donne grande prova di Katerina Stankiewicz, che chiude con un ottimo 12esimo posto, poi il tandem dell’Atletica Costa d’Argento con Marika Di Benedetto e Angela Mazzoli.

La gara benefica, con i fondi raccolti a favore dello pratica sportiva per i diversamente abili, è stata organizzata dal Reale Stato dei Presidi sotto l’egida Uisp.