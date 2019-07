ARCIDOSSO – Un’auto è uscita di strada questa mattina, alle 5.14, sul ponte della Zancona, nel comune di Arcidosso. L’auto, si è ribaltata. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Arcidosso che ha messo in sicurezza l’auto. Personale medico del 118 ha prestato le prime cure al conducente, un giovane di 26 anni, trasferendolo in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

