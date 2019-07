Valeriani esulta nella Capri-Napoli: arriva un primo posto assoluto

GROSSETO – Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica per la società dilettantistica Nuoto Grosseto settore master.

Luca Valeriani, nuovo tesserato della società maremmana, ha partecipato recentemente alla Capri-Napoli, gara di fondo di 36 chilometri, conquistando il gradino più alto con il tempo di 8 ore e 41 minuti. Una traversata solo per pochi specialisti al mondo dove allenamento, alimentazione e tenacia sono stati fondamentali per raggiungere un risultato insperato.

Le condizioni del mare sono state eccellenti fino ai 15 chilometri dall’arrivo. Poi, in mare aperto, le correnti e le onde hanno reso l’impresa epica ma dove l’atleta umbro, tesserato per la società maremmana, ha dimostrato la sua grande esperienza in queste manifestazioni. Primo assoluto,un risultato che va ad arricchire il suo ricco palmares con il terzo posto ai mondiali di Yalta nella 13 chilometri, la partecipazione alla gran fondo in Argentina nel Rio Paranà, la 25 chilometri nel Naviglio a Milano, la coppa del mondo di 22 chilometri in Serbia e tante altre.

Prossimi appunti appuntamenti vedranno il forte fondista partecipare al circuito Oceanman (gare sui 20 chilometri) e al circuito di fondo e gran fondo della Fin.