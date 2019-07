Startup maremmana premiata a Roma: «Progetto innovativo per turismo ed economia»

GROSSETO – LoveMaremma, la startup associata Confcommercio Grosseto, diventa un progetto nazionale con “The Secret Destinations”, replicando in altri territori l’esperienza positiva nata e sviluppata in provincia di Grosseto. E’ infatti stata insignita a Roma del primo premio da Peekaboo Academy come miglior progetto.

La startup è stata premiata anche per l’impatto sociale, dal momento in cui l’innovazione tecnologica, la rete d’impresa ed il turismo rappresentano una risorsa economica fondamentale per questi territori.

Peekaboo Academy è un’importante Open innovation community d’Italia che permette alle giovani startup di crescere e di inserirsi nel mercato, dando la possibilità di confrontarsi con startup di successo e con potenziali investitori.

Grande soddisfazione per Valentina Fedele, Carlotta Poggiaroni, Berry Pompilio, Valeria Ricciuti, membri del team di “LoveMaremma” ed oggi anche di “The Secret Destinations”.

“Siamo molto felici di questo riconoscimento che arriva in un momento molto importante per noi – commentano dal gruppo -. Stiamo per andare online con la piattaforma dove sarà possibile prenotare esperienze e ricettività in Maremma. Il portale vuole far scoprire le eccellenze del territorio sia ai viaggiatori che ai locali, spesso inconsapevoli delle bellezze che li circondano”.

“Tante congratulazioni a queste promettenti imprenditrici nostre associate e che fanno parte del nostro gruppo Giovani imprenditori – concludono da Confcommercio -. Crediamo che LoveMaremma sia un esempio positivo di impresa sostenibile che unisce creatività, impegno, preparazione, innovazione e sviluppo. Questi sono i temi su cui puntare in futuro. I nostri giovani imprenditori sono davvero il nostro orgoglio”.