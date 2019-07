Stella: «Il sindaco incontra i cittadini del capoluogo e dimentica le frazioni»

SCARLINO – “Il sindaco Francesca Travison forse dimentica, ma invece ne è sicuramente consapevole, che il comune che amministra è formato da tre frazioni più altri importanti insediamenti urbani dislocati sul nostro territorio” scrive, in una nota, il gruppo d’opposizione Scarlino Insieme guidato da Marcello Stella.

Leggi anche scarlino Comune aperto: il sabato mattina il sindaco riceve i cittadini

“Gli incontri con i cittadini rivestono un’importante rilevanza – continua la nota – e già la passata amministrazione aveva istituito giorni specifici per i ricevimenti settimanali del sindaco strutturati su 3 frazioni Scarlino Capoluogo, Scarlino Scalo e Puntone, che avvenivano sia su appuntamento, sia in modo libero secondo la disponibilità del momento. Questo per dare la possibilità a tutti di conferire con il sindaco che riceveva nelle frazioni per venire incontro alle difficoltà che avrebbero incontrato negli spostamenti soprattutto i cittadini i più anziani”.

“Per questi motivi – conclude la nota – era nostra intenzione, come da programma elettorale, di potenziare lo sportello decentrato esistente per fornire un miglior servizio e una maggiore velocità nell’espletamento delle richieste. A differenza di tutto questo, il sindaco Travison ha invece ritenuto opportuno di limitare la sede dei ricevimenti solo al Capoluogo, nella sala del Consiglio comunale e solo il sabato mattina, senza dare pari opportunità e servizi a tutti i cittadini ed avere una visione del territorio molto limitata”.