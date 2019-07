Rifondazione: «Ricorso inutile, tra Benini e Di Giacinto ci sono 1200 voti non colmabili al ballottaggio»

FOLLONICA – «La nuova giunta, dove c’è anche un esponente di Follonica a Sinistra, può cominciare a lavorare al meglio e non deve essere disturbata dalle polemiche sul ricorso della destra» afferma Rifondazione comunista in merito al probabile ricorso sul voto.

«Un ricorso che ci sembra sciocco perché tra Benini e Di Giacinto ci sono 1200 voti di distacco, non colmabili al ballottaggio. Non a caso sono proprio Forza Italia e la LegaNord, cioè i due partiti della destra che sono crollati tra le europee e le comunali, ad insistere su questo tasto. Dall’altro lato, Fratelli d’Italia, più seria e responsabile, è contraria al ricorso ed è infatti anche l’unica forza della destra che è cresciuta tra le europee e le comunali. Sembra chiaro e evidente a tutti quale sia lo stile corretto da seguire, che poi dà anche risultati elettorali».

«In ogni caso, ricorso o non ricorso, ballottaggio o non ballottaggio, come Rifondazione Comunista sosterremo con forza la nuova giunta e porteremo avanti l’esperienza di Follonica a Sinistra – conclude -, sperando che diventi il punto di riferimento di tutta la sinistra a Follonica».