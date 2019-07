Il Conte Max all’Isola del Giglio: la parodia di Ostia lido di J-AX

GROSSETO – «Bada che paradiso ci s’ha solo noi l’Isola del Giglio» è il refrain dell’ultima parodia del Conte Max che prende spunto dalla canzone Ostia lido di J-AX per la sua nuova canzone. Questa volta Massimiliano Venturacci va in trasferta sull’isola per un video tutto dedicato al Giglio e alla voglia di vacanza.

L’arrivo con il traghetto, la sabbia che scotta, le partite a pallone, le belle ragazze, e poi il cibo e il mare cristallino accompagnato, come sempre, da un gruppo di amici e comprimari che abbiamo già ritrovato nei vecchi video.