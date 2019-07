Estate al museo: aperture straordinarie, laboratori per bambini, incontri e aperitivi

MASSA MARITTIMA – I musei di Massa Marittima, per i mesi di luglio e agosto, saranno aperti anche tutti i lunedì, fino adesso giorno di chiusura. Lo ha deciso l’amministrazione comunale. Si tratta del Museo della Miniera, del Complesso Museale di San Pietro all’Orto, del Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale e della Torre del Candeliere. L’orario per tutti, da lunedì 1 luglio al 31 agosto, è tutti i giorni dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

“Abbiamo scelto di aumentare nel periodo estivo l’orario di apertura dei musei aggiungendo anche il lunedì – ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima Irene Marconi – per offrire una opportunità in più ai tanti turisti che in questo periodo visitano la nostra città. Una visita facilitata dal biglietto unico che permette di accedere a tutti e quattro i nostri musei”.

Insieme alle visite per il mese di luglio sono in programma anche molti eventi organizzati insieme alla Cooperativa sociale Zoe. Dai laboratori per bambini al Museo Archeologico nell’ambito delle Notti dell’Archeologia, alle conferenze fino agli aperitivi alla Torre del candeliere dal titolo “Tramonti medievali” in programma venerdì 5, venerdì 19 e venerdì 26 dalle ore 19 alle ore 21. Le degustazioni sono organizzate insieme ai produttori della Filiera del Drago che hanno come punto di forza la promozione di prodotti tipici locali. Un modo quindi di unire enogastronomia e visita al museo. In particolare venerdì 26 luglio dalle 18.30 alle ore 21 la visita con degustazione comprende anche il Complesso Museale di San Pietro all’Orto oltre alla Torre del Candeliere e sarà realizzata insieme a Confguide Grosseto.

Per gli aperitivi del venerdì la prenotazione è obbligatoria tel. 0566906525, e-mail: michela.berto@coopzoe.it.