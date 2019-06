Vinellando: per i suoi 20 anni la manifestazione ottiene il patrocinio del Parlamento europeo

MAGLIANO IN TOSCANA – Vinellando compie 20 anni e diventa “europeo”. Il Parlamento di Strasburgo ha infatti concesso il patrocinio all’evento organizzato dal Comune di Magliano. Ad annunciarlo è stato l’eurodeputato e presidente uscente dell’assise di Strasburgo Antonio Tajani in una lettera indirizzata al sindaco Diego Cinelli.

“Il Parlamento Europeo apprezza molto la sua iniziativa che intende promuovere e far conoscere la cultura del vino di qualità della regione – si legge nella lettera -. Nel continente Europeo è necessario accordare una maggiore attenzione allo sviluppo di prodotti turistici mirati che offrono esperienze speciali. E’ proprio per questo motivo che l’Ue incoraggia e sostiene l’industria del turismo nei suoi sforzi volti a creare prodotti diversificati e mirati relativi a temi specifici, quali patrimonio rurale e culturale ed esperienze incentrate sulla salute e la gastronomia, poiché tali prodotti apportano un valore aggiunto alle aree locali e rendono meno stagionale l’occupazione”.

Insomma un sostegno di prestigio per l’evento in programma dal 23 al 25 agosto e che quest’anno festeggia i ventennale. “E’ un riconoscimento importante – afferma il sindaco Diego Cinelli – che non premia soltanto la nostra amministrazione, ma anche tutte le aziende che credono in un prodotto di qualità e, con questo, sul nostro territorio. Vinellando quest’anno compie un grande traguardo e poterlo fare con un Patrocinio Europeo che regala una valenza internazionale all’evento non può che renderci orgogliosi. Come amministrazione abbiamo creduto su questa manifestazione, continueremo a farlo e siamo pronti a tagliare nuovi traguardi insieme ai produttori ed a chi si spende in prima persona per la riuscita dell’evento”.