Tre grossetani agli Europei: Marcoaldi, Luciani e Funzione in nazionale

GROSSETO – Tre grossetani protagonisti all’Europeo U15 di baseball che si terrà a Nettuno dal 15 al 21 luglio: Zeno Marcoaldi, Diego Luciani, Niccolò Funzione, tutti classe 2004. Grandissima soddisfazione in casa Bsc Grosseto 1952 per la convocazione di tre atleti da parte del manager Roberto De Franceschi

Un lungo percorso di selezione iniziato due anni fa, a cui hanno partecipato tutti i migliori atleti delle varie squadre d’italia, ha portato i tre giovani grossetani a rappresentare l’Italia nel campionato europeo di categoria.

“Una convocazione che mi inorgoglisce principalmente come grossetano – spiega il responsabile tecnico Alessandro Cappuccini – perché dimostra che, nonostante le tantissime difficoltà che incontriamo giornalmente, riusciamo a crescere giovani interessanti, grazie alla seria programmazione che la società sta portando avanti da qualche anno. Non sono le prime convocazioni e sono sicuro che non saranno le ultime, in quanto abbiamo un vivaio che sta ottenendo tanti importanti risultati a livello nazionale”.

Una grande soddisfazione anche per il Jr Grosseto e per i Red Jack, le altre società grossetane in franchigia con il Bsc Grosseto, per questo importante step nello sviluppo del progetto “giovani”, sicuramente non un punto si arrivo ma una tappa intermedia importante che inietta fiducia per il futuro.