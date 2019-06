Taffico limitato in centro: da domani scatta la ztl a Castiglione. Ecco cosa fare

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «L’allargamento della ztl serale nell’estate 2018 è stata gradita da castiglionesi e turisti – spiega il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani – e a partire da domani, sabato 29 giugno la riproponiamo fino a domenica 1 settembre, sempre con lo stesso orario 20:30 – 0:30».

«Contiamo molto nell’alleggerimento del traffico automobilistico nel centro del paese – aggiunge Farnetani – e lo faremo con l’aiuto di Tiemme. L’amministrazione Comunale darà la possibilità a turisti e residenti, durante l’orario di attivazione della ztl, di poter usufruire del servizio gratuito che permetterà di spostarsi dai parcheggi in località Paduline, fino al centro del paese».

Come cambia il traffico per chi arriva nelle ore serali a Castiglione della Pescaia?

Provenendo da Marina di Grosseto, arrivati al termine di ponte Giorgini, se si vorrà raggiungere Follonica sarà obbligatorio svoltare a destra e percorrere la panoramica. Stessa soluzione arrivando allo svincolo nord nei pressi dei campi da tennis e si desidera arrivare alle Paduline o proseguire per Grosseto.

Transitare in via Veneto, via Armellini e via Mazzini sarà consentito per il traffico locale e resterà invariata la possibilità di potersi servire durante l’orario della ztl del parcheggio di piazza Garibaldi.

La zona a traffico limitato sarà estesa anche per quest’anno dall’intersezione del palazzo dove ha sede la filiale del Monte dei Paschi di Siena, proseguirà in piazza Dante Alighieri, piazza Orsino Orsini, via Vittorio Veneto, all’altezza dell’ex palazzo comunale e termina in via del Mare.