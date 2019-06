Se ne è andata Laura Ferretti, artista e protagonista della cultura grossetana

GROSSETO – Se n’é andata Laura Ferretti, che per tanti anni è stata fra i protagonisti del mondo della cultura grossetana. Pittrice eclettica e di talento, è passata dalle arti figurative a opere dai significati sempre più emblematici. Spaziando dall’iconografia a tematica sacra alle rappresentazioni del mondo degli Etruschi, per approdare alla pittura astratta, caratterizzata da gioiose danze di colori.

Negli anni le opere di Laura sono state esposte in molti concorsi e gallerie d’Italia, con blitz anche all’estero, da Cardiff in Galles a Londra, fino agli Stati Uniti.

Gli amici e la comunità artistica grossetana la porteranno nel cuore per il suo eclettismo, la sua capacità di mettersi in discussione come artista e per la dignità con cui a fronteggiato la malattia che se l’è presa all’età di 74 anni.