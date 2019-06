GAVORRANO – I Vigili del fuoco sono al lavoro in questo momento per spegnere un incendio che sta interessando una discarica e si sta allargando ad alcune sterpaglie vicine nella zona del cimitero di Bagno di Gavorrano. Una squadra del distaccamento di Follonica sta lavorando per impedire al fuoco, sospinto dal vento, di propagarsi.

La squadra ha confinato il rogo in 500 metri quadri, evitando che venissero bruciate le aree vicine, sia di bosco che agricole, e che le fiamme si estendessero al cimitero.