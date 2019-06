Il saltatore Gianmarco Tamberi ricarica le energie all’Argentario: «Ringrazio la Toscana»

PORTO SANTO STEFANO – Anche il saltatore e campione europeo Gianmarco Tamberi ha scelto le coste argentarine per una breve vacanza di tutto riposo. E in più scrivendo parole di gratitudine sui social, dal suo piccolo paradiso a Cala Piccola fra aria di mare, bei paesaggi e sessioni in piscina. “Ringrazio la Toscana e questo hotel magnifico – ha digitato il ventisettenne altista – per avermi dato la possibilità di ricaricare le batterie al massimo. È già ora di tornare a casa, dopo 3 giorni probabilmente indimenticabili in posti dannatamemte magnifici. È ora di tornare a casa perché la voglia di allenarsi è davvero tanta, e la voglia di tornare a vincere anche di più! Campionati del mondo Doha 2019, sto arrivando!”.

Noto come Half-shave (mezza barba), da un rituale pre gara ideato per smorzare la tensione, fra i primi atleti italiani ad aderire alle campagne anti doping, nel 2016 Tamberi ha fissato a 2,39 m il record tricolore di salto in alto; dopo un brutto infortunio che gli ha negato la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio si è perfettamente ristabilito laureandosi campione europeo indoor lo scorso marzo a Glasgow. Per lui è già iniziato il conto alla rovescia verso i Mondiali a Doha, che inizieranno il prossimo 28 settembre e dove figurerà tra i favoriti (foto postata sul profilo Instagram https://www.instagram.com/gianmarcotamberi/).