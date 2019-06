I martedì alla Casa Rossa: un’estate di concerti alla Diaccia Botrona. Ecco il programma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «In un ambiente da cartolina, fra i posti più visitati di Castiglione della Pescaia c’è la Casa Rossa Ximenes, che “controlla” la riserva naturale della Diaccia Botrona. Nei martedì di luglio e agosto, compreso il primo martedì di settembre con inizio alle 21:30, torna la buona musica che si potrà ascoltare sorseggiando anche un buon bicchiere di vino» commenta Susanna Lorenzini, assessore alla Cultura e Turismo del Comune costiero è entusiasta di questo cartellone che vede coinvolta una location così suggestiva.

Il primo appuntamento in programma è quello di martedì 2 luglio, quando alla “Casa Rossa”, come la chiamano gli abitanti di Castiglione della Pescaia, andrà in scena “Notte d’estate” con l’esibizione di Riccardo Cavalieri, Jole Canellie Leonardo Marcucci. Il martedì successivo (9 luglio) sarà la volta di Alessandro Golini e Paolo Batistini con “Di tutto un pop”. Paolo Mari e Andrea Bonucci con il “Bonucci-Mari soulduo” arriverà in Diaccia Botrona martedì 16. Il 23 luglio si potrà assistere allo spettacolo “Suddennly Jazz” con Lorenza Baudo, Raffaele Pallozzi, Raffaele Toninelli. Martedì 30 luglio Giovanni Lanzini e Samuele Luti proporranno “In viaggio, …da Buenos Aieres a Paris”. Il 6 d’agosto Carla Baldini, Luca Pierin e l’Officina del malcontento proporranno “Dentro le case”. Ivy & The Bounce Band il 13 agosto andranno in scena con “La golden era dello swing”. Il 20 agosto sarà la volta di “Ostinati e contrari”, un tributo a Fabrizio De Andrè, che sarà proposto da Luca Pirozzi e Paolo Mari. Marianna Tirinnanzi, Stefano Raddi, David Domilici e Antonio Fanteria il 27 agosto presenteranno “A vida e arte do incontro”. I martedì alla Casa Rossa si concluderanno il 3 settembre con lo spettacolo di Luca Pirozzi e Alessandro Golini dal titolo: “Canzoni per 10 corde”, tutta musica italiana, tra macchiette napoletane e swing anni ’50.

«Sulla riserva naturale della Diaccia Botrona e la Casa Rossa Ximenes – continua l’assessore Lorenzini – questa amministrazione comunale sta lavorando in varie direzioni e ci è sembrato giusto continuare e farla apprezzare anche con appuntamenti come questi, che già al suo esordio dello scorso anno ha riscosso successo».

«Essere magicamente per una sera alla settimana all’interno di un sito di alto valore culturale e ambientale come quello – conclude Lorenzini – rappresenta una vera ricchezza per il nostro territorio da pubblicizzare».