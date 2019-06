Copa America: quale sarà la squadra favorita per la vittoria?

Stiamo entrando nel vivo della competizione, sia per quanto riguarda la Copa America 2019, sia perché nello stesso periodo si sta disputando anche la Coppa d’Africa, che quest’anno si svolge nell’Egitto di Momo Salah. Due manifestazioni dove possiamo vedere alcuni dei protagonisti del calcio mondiale, che potrebbero anche vincere il prossimo pallone d’oro. Per quanto riguarda la Copa America, bisogna annotare l’ennesimo flop dell’Argentina, che nonostante Lionel Messi e un buon numero di giocatori piuttosto conosciuti in Europa, si sono visti subito scavalcare in classifica da una Colombia ispiratissima e trascinata dalle giocate di James Rodriguez, uno degli uomini mercato di questa campagna acquisti 2019, visto che voci insistenti lo vorrebbero al Napoli di Carlo Ancelotti. In ripresa oltre alla Colombia ci è sembrato anche il Brasile, Paese organizzatore, specialmente dopo la larga vittoria ottenuta contro il Perù. Salgono quindi le quotazioni del Brasile, che però ha dovuto rinunciare alla sua stella più rappresentativa, visto che Neymar è infortunato in questo momento.

Il Brasile torna tra le squadre più quotate per questa edizione di Copa America 2019?

Brasile, Colombia e Cile, si candidano quindi come squadre maggiormente quotate in termini di bookmakers, per la vittoria finale. Occhio però alle outsider di lusso, che questa volta rispondono al nome di Uruguay, un po’ sottotono ma sempre temibile per via di alcuni uomini che compongono la selezione della Celeste, come Cavani e Suarez, ma anche Gimenez, Godin, neo-acquisto dell’Inter di Antonio Conte e altri giocatori che ben conosciamo come Caceres, Laxalt, Torreira e Bentancur. In effetti l’Uruguay, assieme all’Argentina e al Venezuela è tra le squadre più accreditate per arrivare alla finale del 7 luglio. Per consultare le quote scommesse sportive live che riguardano questa edizione della Copa America 2019, invitiamo a seguire i canali tematici dedicati a informazioni maggiormente dettagliate e aggiornate 24 ore su 24 su questa manifestazione. Da tenere d’occhio ci sono poi le gare che riguardano invece la Coppa d’Africa 2019, giunta alla sua 32esima edizione e che si sta svolgendo in contemporanea con la Copa America in Egitto.

Coppa d’Africa: quali sono le squadre favorite

Egitto, Nigeria, Senegal, Marocco, sono tra le protagoniste di questa edizione, nazionali dove come tutti sanno, militano alcuni dei calciatori al momento più quotati in campo internazionale. Sempre in termini di bookmakers, in tanti hanno sostenuto come l’Egitto, Paese organizzatore di questa edizione sia tra le squadre favorite, senza nulla togliere anche a Nigeria, Senegal, Ghana e Algeria. Ci sono squadre piuttosto attrezzate per una competizione che per tutto il mese di luglio vedrà sfidarsi le nazionali più rappresentative del continente africano, che visto il livello dei calciatori è un movimento calcistico in netta ripresa, come abbiamo già visto durante le ultime edizioni dei Mondiali del 2014 e del 2018 in Russia. A rendere ancora più avvincenti queste due importanti manifestazioni, ci saranno i colpi di calciomercato, che formalmente in Italia partirà il primo luglio, ma che già sottotraccia si sta muovendo, andando a perfezionare e rafforzare alcuni dei top club a livello europeo. In Italia sarà un mercato molto interessante ricco e stimolante, visto che molte cose sono cambiate, in termini di guida tecnica, per società blasonate come Juventus, Inter, Roma e Milan, su tutte.