Concorso da infermiere, arriva il corso per prepararsi all’esame

GROSSETO – La funzione pubblica della Cgil di Grosseto ha organizzato un corso propedeutico alla preselezione per il concorso che selezionerà collaboratori professionali sanitari Infermieri. Corso che si terrà a partire dal 5 luglio presso la Sala Cangialosi della Camera del lavoro di Grosseto, in via Repubblica Dominicana, 80/d.

Le lezioni saranno tenute da esperti nelle materie del concorso e sarà riservato a tutti gli iscritti Cgil. Coloro che non sono iscritti e desiderano partecipare potranno iscriversi alla Cgil all’avvio del corso.

Le date e gli orari del corso saranno le seguenti: venerdì 5 luglio dalle 15,30 alle 19,30, sabato 6 luglio dalle 9,30 alle 12,30 e infine mercoledì 9 luglio dalle 15 alle 19.

L’attivazione del corso è vincolata all’adesione di un numero minimo di partecipanti, pertanto si richiede di effettuare una preiscrizione inviando email: fp@grosseto.tosc.cgil.it