Al tavolo per ricordare Enrica Tognazzi: successo per il torneo benefico di burraco

GROSSETO – Uisp, burraco e solidarietà vanno ancora a braccetto. Continuano i tornei benefici organizzati dal comitato e particolare successo ha avuto il memorial Enrica Tognazzi, per ricordare la presidente del Comitato per la Vita.

Nei tavoli allestiti nella pista di pattinaggio di via Leoncavallo, dell’Atl Il Sole, si sono sedute ben 84 persone. Il risultato sportivo della manifestazione non era importante, ciò che contava era riunire diversi circoli federali e dei centri di promozione sociale cittadini, in una serata all’insegna dell’amicizia e del ricordo. La manifestazione ha permesso di raccogliere 840 euro, da devolvere al Comitato per la Vita, che ha partecipato con il nuovo presidente Oreste Menchetti.

Continuano le iniziative di burraco per la Uisp, che durante il 2019 ha già raccolto oltre duemila euro con i tornei di Montorgiali e Poggioferro. Durante l’estate sono previste altre due manifestazioni, sempre con scopo benefico. “Ringraziamo sia i partecipanti che hanno risposto con grande entusiasmo e generosità – spiega il presidente Uisp, Sergio Perugini – sia i volontari e i partner che di volta in volta ci stanno vicino per promuovere questa nobile causa. Nell’ultima manifestazione, in particolare, dobbiamo dire grazie all’amico Francesco Gazzillo, presidente di Atl Il Sole, che non solo ha concesso gratuitamente la pista, ma ha anche offerto un rinfresco”.