SCANSANO – «Vogliamo le autobotti, il paese è senz’acqua da quasi 24 ore» a parlare è il consigliere del comune di Scansano Pasquale Quitadamo che ricorda «Ieri c’è stata una rottura in località strada Caprarecce a due chilometri da Baccinello. Il comunicato del Fiora parlava del distacco dell’acqua alle 14 e ripristino alle 2».

«Oggi, venerdì 28 giugno, giorno, secondo i meteorologi, tra i più caldi dell’anno, il paese è ancora senz’acqua. Come consigliere comunale di Scansano e abitante di Baccinello ho chiamato stamane alle 10 il numero dei guasti scoprendo che, secondo i “sistemi” del Fiora, la riparazione di ieri si è conclusa con successo e che non risultavano problemi. Nuova telefonata alle 12: risultano segnalazioni e una “ditta” si sta recando sul posto».

«Con 37 e più gradi, persone anziane, animali da dissetare, una situazione igienica precaria, senza un minimo di scorta per la rottura improvvisa di ieri: 23 ore senz’acqua senza informazioni e senza alcuna azione diversa dal “raccogliere ogni volta la segnalazione”. Ai cittadini non interessa sapere se sono due interventi o uno solo, interessa sapere che dalla ore 14 del 27 giugno il paese è senz’acqua da quasi 24 ore – conclude Quitadamo -, vogliamo immediatamente la presenza di autobotti in paese e in giro per i poderi».