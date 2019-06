“TIPIci da spiaggia”: stabilimenti balneari e produttori agricoli insieme per promuovere la Maremma

GROSSETO – “L’eccellenza del nostro mare sposa l’eccellenza delle nostre produzioni tipiche”. Il presidente Sib Confcommercio Grosseto, Enrico Franceschelli, lancia sul territorio provinciale “TIPIci da spiaggia”, la nuova iniziativa del sindacato balneari avviata a livello nazionale dal presidente Antonio Capacchione, in accordo con il ministro Gian Marco Centinaio.

“Si tratta di un’iniziativa davvero interessante in favore dell’agricoltura, dell’enogastronomia e del nostro sistema turistico in generale – continua Franceschelli -. Nel dettaglio: gli stabilimenti balneari sono chiamati a organizzare e promuovere nei vari territori una serie di eventi volti a far conoscere i prodotti ed i produttori della tradizione locale, pianificando progetti che coinvolgano le associazioni agricole o i singoli imprenditori, allo scopo di favorire la conoscenza e lo sviluppo dell’economia locale, rafforzando l’immagine positiva della balneazione attrezzata e del sistema turistico in generale”.

Il presidente provinciale del Sib, Enrico Franceschelli, è uno dei fautori del progetto ed invita gli stabilimenti balneari maremmani ad aderire, precisando che le proposte dipendono solo dalla fantasia dei gestori e dai partner che sceglieranno.

“Possiamo ipotizzare degustazioni di prodotti tipici del territorio (vini, salumi, formaggi) – continua il presidente del Sib Confcommercio Grosseto – menù a tema con prodotti di stagione da proporre ad un prezzo particolarmente appetibile, inviti ai produttori stessi per allestire uno stand dentro alla struttura e illustrare i propri prodotti proponendo piccoli assaggi ai clienti, show cooking per presentare le nostre ricette tipiche e farle assaggiare. Ma speriamo anche che qualcuno, con la fantasia e l’estro che ci contraddistingue, riesca a creare eventi particolarmente originali e fuori dagli schemi”.

“Garantiremo la massima divulgazione di tutti gli eventi – conclude -comunicando tempestivamente agli organi di informazione tutte le iniziative che si svolgeranno in ambito locale. Ricordiamo che, oltre all’eccellenza nel settore agricolo, abbiamo fior di produttori legati al settore ittico, all’allevamento, all’apicoltura e a tanti altri segmenti particolari ed originali che, in funzione delle scelte che ciascuno farà, potranno dare visibilità e prestigio e lasciare uno splendido ricordo ai nostri ospiti”.

Per aderire al progetto e per maggiori informazioni contattare il sindacato Sib Confcommercio Grosseto al numero 0564 470226 oppure scrivere una mail a sindacale@confcommerciogrosseto.it.