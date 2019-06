Sporting Club in semifinale: sabato la sfida del padel si gioca a Follonica

FOLLONICA – Semifinale regionale a Follonica per il campionato di padel di Serie D. A scendere in campo sabato prossimo 29 giugno, negli impianti di via dell’Edilizia (ore 15), la squadra di casa dello Sporting Club che affronterà il “Padel enjoy the game”.

La formazione Asd Follonica Sporting Club “A” può contare su una rosa importante guidata dal capitano Juan Carlos Rodriguez Ruz. Tra i giocatori Rossano Fanelli, Franco Polverini, Matteo Baregi, Federico Nardelli, Federico Serri, Francesco Di Grigoli, Marco Menchetti, Chiara Martelli, Wuanita Nesti e Paola Maduai.

«Siamo arrivati alla semifinale regionale – spiegano dallo Sporting Club – passando il turno come squadra prima classificata, a punteggio pieno, vincendo tutti gli scontri diretti e battendo tutte le concorrenti: tra queste il Padel Village Grosseto, il Park Padel Calenzano, l’Olympus Padel Firenze e il Padel Mantoflex Cecina».

In caso di vittoria lo Sporting Club di Follonica avrà accesso alla finale e si giocherà il titolo di squadra campione della Toscana di serie D sabato 6 Luglio. A settembre poi sono in programma i play off con il tabellone nazionale per la promozione in serie C