“Progetto vita Grosseto”: ai bagnini maremmani l’attestato per l’uso del defibrillatore

MARINA DI GROSSETO – Continua l’attività prevista dal patrocinato dall’amministrazione comunale e sostenuto dall’associazione onlus Siena Cuore. Dopo vari corsi di BLSD (Basic Life Support – early Defibrillation), tenuti dagli istruttori grossetani Claudio Pagliara, Benito Bromo, Madioni Sivia, Marino Fabio, agli alunni delle scuole, agli allenatori di calcio e ai tecnici delle varie discipline sportive, con l’inizio della stagione estiva il gruppo docenti si è spostato nella sala comunale di Marina di Grosseto dove il 24, il 25,il 26 e il 27 giugno gli assistenti bagnanti che operano negli stabilimenti balneari e sulle torrente hanno potuto conseguire l’attestato per l’uso del defibrillatore per adulti e bambini, riconosciuto dalla Regione Toscana e dall’Irc-Com.

“Un grazie particolare è rivolto a Maurizio Biancotti – dicono i volontari del “Progetto vita Grosseto” -, presidente della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, che ha concesso la sala della circoscrizione”.

“Siamo lieti di ospitare, per il terzo anno consecutivo, questa importante iniziativa – rispondono dalla Pro Loco -. Siamo in un momento in cui è molto sentita la necessità di sensibilizzare le istituzioni e tutta la comunità perché venga istituita sul territorio una rete di DAE (defibrillatore automatico esterno) a tutela della salute pubblica. Riteniamo fondamentale che vengano effettuati questi corsi per il corretto uso di questi importanti strumenti. Sarebbe importante riuscire a promuovere il corretto uso dei defibrillatori non solo agli addetti ai lavori ma a tutti i cittadini iniziando dalle scuole”.

Nel mese di luglio l’attività prosegue Gli interessati ad apprendere le manovre salvavita possono rivolgersi alla Pro Loco di Marina Gr. o telefonare al 3928078890.