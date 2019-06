GROSSETO – Una sala per bambini, un’aula studio, e un prestito interbibliotecario che porterà i libri della Chelliana anche in altre biblioteche della provincia. Riaprirà questa sera alle 18, nella sua vecchia sede di via Mazzini, la biblioteca comunale. Il piano terra e il mezzanino sono stati ristrutturati e nei prossimi anni stessa sorte toccherà anche al primo e secondo piano del palazzo (quelli che ospitavano il liceo classico). Qui troveranno spazio, tra le altre cose sale polivalenti e per ragazzi e anche una grande sala che potrà essere usata per convegni e conferenze.

«Aumenteranno i servizi – afferma la direttrice Anna Bonelli – e aumenterà lo spazio: stiamo parlando di circa 3 mila metri quadri. La gara per i piani superiori dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, e l’amministrazione ha già stanziato un milione di euro per i lavori. L’impiantistica è già stata fatta».

di 21 Galleria fotografica Biblioteca Chelliana Palazzo Mensini









Anche il mobilio e gli scaffali sono stati rifatti, tutti a norma di legge. Il giardino a fianco, invece, dovrà attendere la fine dei lavori al piano superiore. «Voglio ringraziare la squadra di bibliotecari che lavora con me da 14 anni, tutti professionisti di una ditta multiservizi, e che hanno fatto un lavoro straordinario».

La biblioteca riprenderà i servizi al pubblico da domani (venerdì 28 giugno) con l’orario: il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Info e contatti: Biblioteca comunale Chelliana, via Mazzini, 36; tel. 0564488054 – 488055; email: info@chelliana.it.