GROSSETO – I tanto attesi (o temuti, a seconda dei punti di vista) giorni più caldi sono arrivati. La Maremma è nel cuore dell’anticiclone africano, con temperature record per il mese di giugno.

Come previsto le massime nel capoluogo si sono assestate sui 37 gradi, anche se quelle percepite sono decisamente superiori. Per tanti il problema sono anche le ore notturne, dove le minime si aggirano tra i 22 e i 23 gradi. L’afa sta mettendo in crisi anche tutte le zone interne, mentre l’aria è più respirabile sulla costa, dove il termometro fa registrare qualche grado meno.

Una leggera diminuzione delle temperature è attesa dalla giornata di sabato. Non sono previste precipitazioni, venti deboli o moderati.

