Il Comune cerca personale: ecco il bando. Come candidarsi

ORBETELLO – E’ stato indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto come agente di polizia locale (categoria C) a tempo indeterminato. Il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso è fissato per il giorno 22 luglio.

Per tutte le informazioni sul bando, copie dell’avviso di selezione e del modello predisposto per la presentazione delle domande, gli interessati potranno consultare il sito del Comune di Orbetello al seguente LINK.