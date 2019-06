Confagricoltura in assemblea: via libera al bilancio. «Impegnati su tanti fronti»

GROSSETO – Assemblea per i soci di Confragricoltura che questa mattina hanno approvato il bilancio consuntivo 2018 e di previsione 2019. Un’occasione, come ha spiegato il presidente Attilio Tocchi, per confrontarsi e fare il punto della situazione delle azioni intraprese da Confagricoltura sia livello nazionale che regionale e locale.

L’associazione di categoria che conta circa 1700 soci è impegnata su molti fronti. «Purtroppo – ha detto Tocchi – sono ancora tante le partite aperte su cui ci dobbiamo impegnare. Sto parlando delle problematiche legate ai predatori, agli ungulati, ma anche alla crisi del latte. Per questo settore Confagricoltura sta partecipando al tavolo di lavoro aperto dalla Provincia di Grosseto. Questi sono argomenti che rimangono all’ordine del giorno della nostra agenda quotidiana così come le novità che arriveranno per la Pac».

Tra le note positive Confagricoltura è a lavoro anche per i nuovi “Pid”, i piani integrati di distretto, che riguardano il “Distretto rurale della Toscana del Sud”. In questo caso ci sono 12 milioni a disposizione delle aziende che possono decidere di investire su produzioni cerealicole, olivicole e anche di allevamenti.

Buone notizie anche dai primi risultati del trattato Ceta che riguarda gli scambi commerciali con il Canada. In questo caso l’export dei prodotti agroalimentari è cresciuto dell’8%, con un incremento di valore del settore caseario che supera il 14%.