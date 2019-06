Comitato #SaveSaturnia: «Assemblea pubblica per capire il destino delle cascate»

SATURNIA – Venerdì 28 giugno, alle 21, nella sala Bartolini a Saturnia si terrà l’incontro con il sindaco Mirco Morini e i membri della giunta comunale, che si sono resi disponibili a un primo confronto pubblico sul futuro dell’area delle Cascate del Mulino, in risposta anche al massiccio lavoro di raccolta firme promosso dal comitato di cittadini #SaveSaturnia.

“L’iniziativa cittadina ha già raggiunto quota 1.300 firme – commentano dal comitato -, un numero destinato ad aumentare ancora nei prossimi giorni. Per tali ragioni invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte all’assemblea di venerdì 28 giugno, dove ci auspichiamo che venga finalmente fatta luce e date delle risposte chiare e trasparenti da parte del sindaco Morini sul tema, discusso ormai da mesi, della gestione e regolamentazione del sito delle Cascate del Mulino e illustrato il progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio dal valore di più di 1milione di euro”.

“Nonostante ad oggi non sia stata accolta a pieno la richiesta portata avanti dall’iniziativa #SaveSaturnia – continuano dal comitato -, che da mesi lavora per ottenere un consiglio comunale aperto sul futuro delle cascate, l’assemblea pubblica di venerdì 28 giugno rappresenta un primo momento di confronto tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza finalizzato alla comprensione sia della posizione politica assunta dal gruppo di maggioranza sul tema delle Cascate del Mulino e volta a illustrare le scelte amministrative ed economiche che la giunta Morini ha in serbo per il polo di attrazione turistica più importante dell’intero comune di Manciano e non solo. Per queste ragioni invitiamo tutti i cittadini del comune di Manciano a partecipare numerosi al confronto pubblico di venerdì”.